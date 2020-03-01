Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’nde bulunan Bakan Akar, 27 Şubat’ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı’nı yerinde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor' denildi.

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