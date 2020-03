Haberler Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekatı an be an yönetiyor Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’nde Bahar Kalkanı Harekâtı’nı yönettiği anların fotoğrafları görüntülendi













