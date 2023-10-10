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        Haberler Dünya Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak - Gündem haberleri

        Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 20:14 Güncelleme: 10.10.2023 - 20:15
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        Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak
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        Güler'i, Melsbroek Havaalanı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.

        Yarın NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmeler de bulunacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Milli Savunma Bakanlığı
        #Yaşar Güler
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