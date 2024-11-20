Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 232 personel alıyor! Kimler başvuru yapabilir?
büro personeli, müze görevlisi, güvenlik görevlisi, teknisyen gibi birçok meslek grubunda işe alım yapıyor. Başvuru şartlarına uyan adaylar daha sonra mesleğe göre sözlü, uygulamalı veya yazılı sınava girecek. Sınavla ilgili duyurular, 'www.millisaraylar.gov.tr' web sitesinden takip edilecek. İşte, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 232 personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı...
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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, tekniker, fayans ustası, marangoz, mimar, mühendis gibi birçok kadroda işe alım yapıyor. İlk başvuru sürecinden sonra adaylar, meslek grubuna göre yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava tabi tutulacak. İşte, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işe alım hakkında detaylar...
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MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolarda istihdam edilecek personel aranıyor. İlk başvuru sürecinden sonra adaylar mesleğe göre sözlü, uygulamalı veya yazılı sınavdan geçecek
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232 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Büro Personeli - 12
Müze Görevlisi - 11
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans) - 40
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans) - 19
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise) - 40
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) - 15
Mühendis (Elektrik) - 1
Mühendis (Ziraat) - 1
Mühendis (İnşaat) - 1
Mimar - 1
Restoratör (Mimari) - 1
Tekniker (Elektrik) - 2
Tekniker (Peyzaj) - 2
Teknisyen (Elektrik) - 3
Teknisyen (Bilgisayar) - 3
Saat Ustası - 1
Revzen Ustası - 1
Mobilya Ustası - 3
Sıhhi Tesisat Ustası - 5
İnşaat Ustası - 10
İskele Ustası - 10
Marangoz - 3
Motif Taş Ustası - 3
Boya Badana Ustası - 10
Demir Teneke Ustası - 3
Sıva Ustası - 2
Fayans Ustası - 2
Halı Dokuma Ustası - 10
Saray Bahçeleri Ustası (Bahçıvan) - 12
Porselen İmal Ustası - 5
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SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.
- Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan, sözlü sınava veya mülakata katılmayanlar ile başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
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232 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Başvurular 14.11.2024 tarihinde başlayıp, 24.11.2024 tarihinde sona erecektir. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden eDevlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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Başvurusu kabul edilenler mesleğine göre sözlü, yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.
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