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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15 bin TL kazandıran numaralar açıklandı! İşte Milli Piyango 15 bin TL kazanan numaralar

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15 bin TL kazandıran numaralar açıklandı!

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen çekilişte büyük ikramiye kadar 15 bin TL kazandıran numaralar da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15 bin TL kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 21:16 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:16
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        • 1

          Yılbaşı çekiliş heyecanı sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi 15 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, 15 bin TL kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 15 bin TL kazandıran numaralar ne oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          Son 7 rakamına göre 15.000 TL ikramiye kazanan numaralar

          0077646

          0083768

          0483846

          0525615

          0619375

          0970346

          1188685

          1201514

          1748878

          1945447

          1960520

        • 3

          2312784

          2485194

          2511756

          2657069

          2844616

          2901849

          2991996

          3206131

          3754017

          3803619

          4100926

          4480728

          5128257

          5582284

          5651737

          5694371

          5988384

          6500152

          6573175

          6601705

          6653654

          6834823

          8171139

          8249220

          8425181

          8481129

          8542544

          8706984

          8841791

          9305830

          9307634

          9334555

          9694974

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

        • 5
        • 6

          2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

          Milli Piyango Online tarafından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL oldu.

          Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?

          Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.

          Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

          Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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