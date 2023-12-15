Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bileti fiyatları: 2024 Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletleri fiyat listesi
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Büyük ikramiyenin 400 milyon TL olacağı Milli Piyango yılbaşı biletleri fiyat listesi belli oldu. Büyük hayallerle şansını denemek isteyenler "Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları listesi...
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Aralık ayının ikinci haftasının da geride kalmasıyla Milli Piyango yılbaşı çekilişi bileti fiyatları araştırması sıklaştı. 31 Aralık 2023 gecesi yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için artık heyecan dorukta. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyat listesi...
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.
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YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.
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2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
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31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU