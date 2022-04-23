Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Milli Piyango sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango 23 Nisan 2022 çekiliş sonuçları MPİ sorgulama

Milli Piyango 23 Nisan 2022 özel çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango TV'ye çevrildi. 6 numarayı isabet ettiren talihliler 4 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olacak. Şans oyunu tutkunları "Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?"sorusuna yanıt arıyor. İşte, Milli Piyango sonuçları sorgulama 23 Nisan 2022...

23.04.2022 - 16:55 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Piyango 23 Nisan 2022 özel çekilişi için nefesler tutuldu. Her ayın 9,19 ve 29'unda Milli Piyango TV üzerinden gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişleriyle sanşlı adaylar belirleniyor. Çekilişe katılan talihlilerden 1 kişi 4 milyon, 10 kişi 1 milyon liralık ödülün sahibi olacak. İşte, 23 Nisan 2022 Milli Piyango sonuçları sorgulaması ve çekilişe dair merak edilenler...

  • MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi saat 15:30’da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemi “millipiyangoonline.com” sitesi üzerinden yapılacak.

  • MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMASI

    Milli Piyango sonuçları sorgulama 23 Nisan 2022 için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz.

    MİLLİPİYANGOONLİNE.COM İÇİN TIKLAYINIZ…

  • MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI KAÇ LİRA?

    4 milyon liralık büyük ikramiyenin olduğu Milli Piyango çekilişinde çeyrek bilet 7,5 liradan, yarım bilet 15 liradan ve tam bilet 30 liradan satışa sunuluyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.