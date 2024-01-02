Milli Piyango büyük ikramiyesinin Kolombiya'dan alınan bir bilete isabet ettiği iddiasında ilişkin Sisal Şans'tan açıklama geldi. Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazann talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha falza bilgiye yer verilmemekte olup, "İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı" iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.