19 Ocak Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişi her ayın 9-19-29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 yılının ikinci Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte, 19 Ocak Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA 19 OCAK 2020

Milli Piyango çekilişi dün akşam saat 18:00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango çekilişinin ardından şanslı numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesinde açıklandı. İşte, 19 Ocak Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA (19 OCAK 2020 PAZAR)

19 OCAK MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TÜM LİSTE

19-01-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

799630

400000 TL ikramiye kazanan numaralar

369644

40000 TL ikramiye kazanan numaralar

003111 486095 664956

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

102844 246575 266045 353644 421975 555119

821576 829081 860015 895213

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

228429 302421 336454 445063 483600 606546

654520 829971 896049 951383

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

001304 001801 014519 023468 023482 029454

033716 046606 047573 052478 077460 078906

091358 094724 099376 106530 120765 122077

131517 141967 155296 160919 165677 167110

168381 172728 216436 218848 222236 224457

235641 238686 239236 255728 263648 264927

266273 267131 275938 279578 291142 292971

293044 294840 299101 300152 300621 304235

311080 311329 322268 324254 338911 343009

345121 351117 370352 379558 388303 389586

393900 397512 410036 418048 421054 424029

429911 434990 436404 449953 464921 471915

480261 480477 481889 485877 501986 511022

536549 545477 546022 547277 547787 551616

559592 567837 576034 583053 587356 595254

595277 596661 599087 599798 608261 613943

625828 634687 646072 653513 659701 662737

666619 678995 680024 680636 683924 689331

690601 701317 701981 702569 711289 716365

721335 740312 757226 777679 793776 797433

802592 812521 830244 842390 844065 855371

860283 862726 865542 865995 868985 877675

889821 895490 903236 903256 915782 920056

947290 955392 961107 965184 968715 969961

972918 979193 981080 983021 983738 993616

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

02657 03166 05215 11837 12473 13624

14987 15009 17429 19557 19587 22691

23271 24076 24167 30781 33031 33645

35778 40072 41961 42499 47580 49760

51316 51964 52551 52977 54636 54969

55607 61518 62855 63688 63739 64597

71371 73730 74990 75722 76378 90764

91040 91425 91773 94583 96100 96165

99539 99952

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0041 0737 0952 1073 1425 1720

2476 2742 2808 3230 4771 5238

5432 5459 7345 7524 8290 8929

9350 9619

Son 3 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

034 213 275 349 399 506

700 732 895 911 913 953

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

06 17 21 51 71 78

80 85

Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

099630 199630 299630 399630 499630 599630

699630 709630 719630 729630 739630 749630

759630 769630 779630 789630 790630 791630

792630 793630 794630 795630 796630 797630

798630 799030 799130 799230 799330 799430

799530 799600 799610 799620 799631 799632

799633 799634 799635 799636 799637 799638

799639 799640 799650 799660 799670 799680

799690 799730 799830 799930 899630 999630