Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama: 9 Ağustos Milli Piyango sonuçları açıklandı!
Ağustos ayının ilk Milli Piyango çekilişi 9 Ağustos Çarşamba günü canlı yayında gerçekleşti. Her ay, ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişi milli piyango sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebiliyor. İşte, 9 Ağustos 2023 Çarşamba Milli Piyango sonucu sorgulama ekranı...
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Milli Piyango'da ayın ilk çekişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Türkiye genelinde binlerce kişinin şansını denediği Milli Piyango çekilişi Milli Piyango sitesi üzerinden canlı yayında açıklanmaktadır. İşte merakla beklenen 9 Ağustos 2023 Çarşamba Milli Piyango sonuçları...
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9 AĞUSTOS 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
508439
AMORTİ
2-9
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?
Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebilir.
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MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
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