Yıl sonuna kısa bir süre kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi gündemdeki yerini aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango 2023 ikramiyesi ile yılbaşı çekilişi gerçekleştirilecek. 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak olan çekilişin sonrasında 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden paylaşılacak. İşte detaylar...