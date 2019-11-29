29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 29 KASIM 2019

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

105522

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

283563

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

009709 020063 075615 118395 132210 178295

197694 418968 451394 530495

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

017070 033448 043266 043292 052548 057493

070037 107033 112934 131044 135719 156587

165921 167894 259672 269131 329247 482304

519203 580443

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

03219 04804 21901 24090 29267 33591

34717 36037 43620 54257 55209 60589

65508 70632 71850 74149 74881 87780

93415 96751

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0228 0428 1770 2015 2354 3189

3747 4086 5015 5671 6234 6835

7400 8296 8784

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

022 149 153 311 419 503

526 531 788 909

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

00 24 25 38 59 78

81 91

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 8

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

005522 100522 101522 102522 103522 104522

105022 105122 105222 105322 105422 105502

105512 105520 105521 105523 105524 105525

105526 105527 105528 105529 105532 105542

105552 105562 105572 105582 105592 105622

105722 105822 105922 106522 107522 108522

109522 115522 125522 135522 145522 155522

165522 175522 185522 195522 205522 305522

405522 505522

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 29 Kasım Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulanabilir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN