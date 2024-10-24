Milli Piyango 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir çekiliş düzenliyor! Çekiliş ikramiyesi ne kadar?
Milli Piyango, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir çekiliş düzenliyor. Çekilişe katılmak isteyenler için bilet satışları devam ediyor. İşte, 29 Ekim'e özel Milli Piyango çekilişi saati, ikramiye tutarı ve bilet fiyatları...
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Milli Piyango, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir çekiliş düzenliyor. Bilet satışları devam ederken, çekiliş bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı da belli oldu. İşte, 29 Ekim'e özel Milli Piyango çekilişi saati, ikramiye tutarı ve diğer detaylar...
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29 EKİM'E ÖZEL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel piyango çekilişi saat 17.30'da noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.
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29 EKİM'E ÖZEL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
29 Ekim'de yapılacak özel çekilişte büyük ikramiye 80 milyon TL olarak açıklandı.
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29 EKİM'E ÖZEL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ ÇEYREK, YARIM, BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Katılmak isteyenler bayilerden fiziksel bilet alabileceği gibi çevrim içi bilet de alabilir.
Çeyrek bilet: 80 TL
Yarım bilet: 160 TL
Tam bilet: 320 TL