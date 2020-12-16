2021 yılına sayılı günler kala vatandaşlar Milli Piyango bilet fiyatlarını sorguluyor. Milli Piyango, 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak ve geçtiğimiz günlerde biletler satışa çıkarıldı. Vatandaşlar, Milli Piyango biletlerinin satıldığı bayilelikler önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

BÜYÜK İKRAMİYE RAKAMI 100 MİLYON TL

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyangı çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 563 milyon lira olacak. 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

TOPLAMDA DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARI

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 100.000.000 100.000.000 2 10.000.000 20.000.000 10 1.000.000 10.000.000 30 120.000 3.600.000 100 10.000 1.000.000 200 5.000 1.000.000 500 1.000 500.000 10.000 500 5.000.000 40.000 400 16.000.000 200.000 300 60.000.000 700.000 200 140.000.000 2.000.000 100 200.000.000 63 Tes. İkr. 100.000 6.300.000 2.950.906 563.400.000