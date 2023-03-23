Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntüleri yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı

Giriş: 23.03.2023 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı
DHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.

DHA'nın haberine göre; Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Van'da 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 31 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Tabancayla oynarken kazara annesini öldürdü
Tabancayla oynarken kazara annesini öldürdü
Denizde kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu
Denizde kaybolan balıkçının cesedi 6 ay sonra bulundu
Hatay'da enkaz çalışmaları 16 mahallede devam edecek
Hatay'da enkaz çalışmaları 16 mahallede devam edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.