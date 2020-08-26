Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Deniz Öncü, Avusturya yarışında yaşadığı kaza sonrası Türkiye'de sağlık kontrollerinden geçti. Genç sporcumuzun sağlık durumu iyi." ifadeleri kullanıldı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayağında Avusturya'da takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yapmıştı.