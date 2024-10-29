A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine başarıyla devam ediyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden milliler, 10 puanla grupta lider durumda. Beşinci maçında ise 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’i Kayseri’de konuk edecek olan Ay-yıldızlılar, kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Sporseverler ise Türkiye-Galler maçının tarih, saat ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, bu heyecan verici milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...