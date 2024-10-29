Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Milliler, sıradaki maçlarda Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grubun lideri konumundaki Türkiye, 10 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Galler 8 puanla ikinci sırada bulunuyor. Çıktığı dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden A Milli Takım, Kayseri'de Galler'e karşı sahaya çıkacak. Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte milli maç tarihleri ve detaylar…
- 1
A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine başarıyla devam ediyor. İlk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden milliler, 10 puanla grupta lider durumda. Beşinci maçında ise 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’i Kayseri’de konuk edecek olan Ay-yıldızlılar, kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Sporseverler ise Türkiye-Galler maçının tarih, saat ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, bu heyecan verici milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
- 2
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek.
Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
- 3
TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024
1- TÜRKİYE 10 PUAN
2- GALLER 8 PUAN
3- İZLANDA 4 PUAN
4- KARADAĞ 0 PUAN
- 5
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
- 6
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye
-