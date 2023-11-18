Almanya-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli takım Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında takımın son durumunu değerlendirecek. Son maçında Meksika ile karşı karşıya gelen Almanya mücadeleden 2-2'lik beraberlik ile tamamlamıştı. Türkiye ise Letonya mücadelesinden 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Heyecanla beklenen maç öncesinde futbol severler "Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Almanya-Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin merak edilen detaylar...