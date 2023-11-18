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        Haberler Spor Futbol MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

        Türkiye, Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında Almanya ile mücadele edecek. Bu maç Almanya-Türkiye arasındaki dokuzuncu mücadele olacak. Daha önce EURO 2024'ün ev sahibi Almaya'yı 2 kere mağlup eden Türkiye, 4 maçtan ise mağlup ayrılmıştı. Almanya Türkiye hazırlık maçı, 18 Kasım Cumartesi günü canlı izlenebilecek. İşte Almanya-Türkiye maçı saati ve kanalı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 18:02 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:02
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        • 1

          Almanya-Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli takım Avrupa Şampiyonası hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında takımın son durumunu değerlendirecek. Son maçında Meksika ile karşı karşıya gelen Almanya mücadeleden 2-2'lik beraberlik ile tamamlamıştı. Türkiye ise Letonya mücadelesinden 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Heyecanla beklenen maç öncesinde futbol severler "Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Almanya-Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          MİLLİ TAKIM ALMANYA KARŞISINDA MÜCADELE VERECEK!

          A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

        • 3

          MİLLİ TAKIM ALMANYA İLE 26 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

          A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 26 kez karşı karşıya geldi. Türk Milli Takımı, 100 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 8 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.

        • 4

          ALMANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Berlin Olimpiyat Stadı'nda 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçı Polonya'lı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Milli maç saat 22:45'te TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

        • 5

          MONTELLA YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ MAÇ

          Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde üçüncü maçına Almanya karşısında çıkacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk iki karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

          Ay-yıldızlı ekip, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

        • 6

          TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

          ALTAY BAYINDIR

          ZEKİ ÇELİK

          SAMET AKAYDIN

          ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

          RIDVAN YILMAZ

          BERAT ÖZDEMİR

          EMRE AKBABA

          YUSUF SARI

          İRFAN CAN KAHVECİ

          BARIŞ ALPER YILMAZ

          BERTUĞ YILDIRIM

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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