2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk olduğu Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Bizim Çocuklar'a galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Mert Müldür, 41 ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Öte yandan 71. dakikada Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü ve milli takımımız 10 kişi kaldı. Bu kapsamda Türkiye- İspanya maçının yayın kanalı ve başlama saati araştırılmaya başlandı. İşte, Türkiye- İspanya canlı yayın kanalı...