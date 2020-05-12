Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden Mihraç, Tokyo Olimpiyatları'na katılma mücadelesi, olimpiyat hedefi ve koronavirüs sürecindeki çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Salgın nedeniyle çalışmalarına evde devam ettiğini anlatan Mihraç, "Elimizden geldiğince evde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar çalışırsak çalışalım spor salonundaki gibi olmuyor. Kötü de olsa formumuzu korumaya uğraşıyoruz. Antrenman partneri konusunda biraz şanslıyım. İki kardeşim var ve onlar da benim gibi judocu. Sıkletlerimiz de uyuyor ancak ev ortamındayız. Apartmanda yaşıyorum. Çok ses olunca komşular da rahatsız oluyor." diye konuştu.
Olimpiyat vizesi almaya çok yakın olduğunu aktaran milli judocu, şunları kaydetti:
"Bu süreçte çok yoğun bir tempodaydık. Üst üste 4 organizasyona gittik. En son Paris Grand Slam'e gittik. Ondan önce Tel Aviv'deydik. İki haftalık Japonya kampını tamamlayıp döndük. Bir sonraki organizasyona hazırlanıyorduk. Kilomu düştüm, tüm hazırlıklarımı yaptım. Yola çıkacağımız akşam organizasyon iptal edildi. Bir hafta sonra Rusya'daki turnuva iptal oldu. Hedefim Rusya'da madalya alıp zaten potada olduğum olimpiyat kotasında yerimi sağlamlaştırmaktı. Sonrasında sadece Avrupa Şampiyonası ve World Masters turnuvasına girecektim. Ondan sonra olimpiyata hazırlanacaktık ama olmadı. Benim açımdan üzücü. Formum çok yüksekti. Her turnuvada en kötü ilk 5'in içindeydim. Benim için kötü oldu ama yine çok iyiyim ve turnuvalara hazırım."
"HEDEFİMİZ 1 SENE DAHA ERTELENDİ"
Mihraç Akkuş, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alacağına olan inancını dile getirdi.
Olimpiyatlarda madalya almasının zor olmadığını vurgulayan Mihraç, "Madalyamız 2021'e ertelendi. Benim için sıkıntı yok. Olimpiyatlara hazırız. Sadece hedefimiz 1 sene daha ertelendi. Yaşımdan dolayı sürpriz bir ismim. 20 yaşımdayım ve karşılaştığım sporcuların hepsi 26-27 yaşında, dünyanın en iyileri. Her an herkesi yenebilecek potansiyelim var. Benim hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak. En kötü kürsüde ilk 3'te olmak istiyorum. Bu, zor değil. Madalya alacağımı düşünüyorum ama rengi belli olmaz." ifadelerini kullandı.
2020 yılındaki hedefleriyle ilgili konuşan milli judocu, "Normalde olimpiyatlardan sonra İstanbul'da Gençler Dünya Şampiyonası olacaktı. Yaşım uygun olduğu için ona katılmayı düşünüyordum. Rusya Grand Slam'de madalya almak istiyorum. Ardından da Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Büyüklerde Avrupa şampiyonluğu da en büyük hedeflerimden biri. Bu yılı World Masters'la sonlandırmak istiyorum. Şu an için maç programımız belli değil ama hedefimiz değişmiyor." diyerek sözlerini tamamladı.
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