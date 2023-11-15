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Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz'ın açıklamalarını okudum. Hem açıklamaları hem görevinden istifa ettikten sonraki tavırlarından dolayı Beşiktaş üyeliğinden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uslu Akın, "İlk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak." diye konuştu.

Beşiktaşlı taraftarlar da Yılmaz'ın üyelikten ihraç edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

ABOUBAKAR CEPHESİNDEN TEPKİ REKLAM Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar hakkındaki sözlerinin yankıları sürüyor. Aboubakar'ın özel antrenörü Selim Demirel, sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın Aboubakar hakkındaki sözleri sonrası bir paylaşım yaptı.

"BÜYÜK BİR SAYGI EKSİKLİĞİ" Yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'ı etiketleyen Demirel, "İyi bir oyuncu olmanız sizi iyi bir antrenör yapmaz. Beşiktaş'ın herhangi bir tecrübeniz olmamasına rağmen size sunduğu fırsata karşı büyük bir saygı eksikliği" ifadelerini kullandı.

CENK VE NECİP TAKİPTEN ÇIKTI Daha önce hem Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan hem de Beşiktaş ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ile de sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı. Ayrıca Necip Uysal da Burak Yılmaz'ı takipten çıktı.