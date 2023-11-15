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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: "Altınları doldur yoksa vururum!" Adana'da sakar soyguncu kendini vurdu!

        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!

        Adana'da, yüzünü kapüşonla gizleyen 32 yaşındaki Tarık Can Sevin, silahla tehdit ettiği kuyumcu 37 yaşındaki Serbay Y.´nin iş yerinden 200 bin lira değerindeki bilezik ve ziynet eşyalarını gasp etti. Kuyumcuyu korkutmak için havaya ateş açan Sevin, tutukluk yapan silahını yeniden doldurmaya çalışırken kendini bacağından vurdu. Kaçan Sevin ile suç ortağı 16 yaşındaki B.K. yakalanıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:43
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        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
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        Adana'da olay, 8 Kasım'da saat 18.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı´ndaki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi.

        YÜZLERİNİ KAPÜŞONLA GİZLEDİLER

        DHA'da yer alan habere göre yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen motosikletli şüpheliler Tarık Can Sevin (32) ile B.K. (16), iş yerinin önüne geldi.

        "ALTINLARI DOLDUR YOKSA VURURUM"

        Sevin kuyumcuya girip, belindeki tabancayı çıkararak iş yeri sahibi Serbay Y.'ye (37) doğrulttu. Elindeki poşeti tezgaha koyan Sevin, Serbay Y.'ye, "Altınları doldur, yoksa seni vururum" dedi.

        200 BİN TL'LİK ALTINLA DIŞARI ÇIKTI

        Panikleyen Serbay Y., 200 bin lira değerindeki bilezik ve ziynet eşyalarını poşete doldurup, şüpheliye verdi. Kuyumcuya sakin olması yönünde sürekli telkinde bulunan Sevin, altınlarla birlikte dışarı çıktı.

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        HAVAYA ATEŞ AÇMAK İSTEDİ

        Kuyumcuya gözdağı vermek için havaya ateş açmak isteyen Sevin, tutukluk yapan silahını yeniden doldurmaya çalışırken kendini bacağından vurdu. Sevin, dışarıda bekleyen B.K.'nin motosikletine binerek, olay yerinden kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Kuyumcu Serbay Y.'nin ihbarıyla olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Tarık Can Sevin ve suç ortağı B.K. ile motosikletin sahibi Can D.'yi (22) gözaltına aldı.

        SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çalıntı 3 bilezik, 3 kolye, 3 bileklik ve 1 yüzük ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler suçlarını itiraf ederken, Can D. ise motosikleti arkadaşına emaneten verdiğini, olaydan haberinin olmadığını öne sürdü.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık Can Sevin ile B.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, Can D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #adana
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