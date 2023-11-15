Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobilin çarptığı 33 yaşındaki Gülşah Mete, gezdirmeye çıkardığı köpeği ile birlikte öldü. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü İsmet S., emniyete götürüldü
Tekirdağ'da yürek yakan kaza, sabah saatlerinde Ergene'nin Marmaracık Mahallesi kara yolunda meydana geldi.
GENÇ KADIN VE KÖPEĞİNE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre edirne yönüne giden İsmet S.'nin kullandığı otomobil, Gülşah Mete (33) ile gezdirmeye çıkardığı köpeğine çıktı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Çarpmanın şiddetiyle bariyere savrulan Gülşah Mete ile köpeği olay yerinde öldü.
SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Sürücü İsmet S.'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Mete'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan İsmet S., emniyete götürüldü.