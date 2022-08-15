Ankara’da bir otelde düzenlenen sponsorluk anlaşmasında basına değerlendirmelerde bulunan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, atacağı sponsorluk imzasının son anlaşması olduğunu söyledi. İki yılın ardından profesyonel güreş kariyerini sonlandıracağını aktaran Milli Güreşçi Kayaalp, “Burada sporculuk yaşantım boyunca attığım imzaların belki de en anlamlısını atacağım. Atacağımız bu imza büyük ihtimalle profesyonel güreşçilik kariyerimdeki son sponsorluk imzam olacak. Sponsorluk anlaşmamız iki yıl boyunca devam edecek. Bu süreci, yeni Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları ile taçlandıracağız. Buradan inşaat ve gayrimenkul sektörünün güvenilir şirketlerinden biri olan ‘Gamador İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı hemşehrim Murat Karaarslan’a ve Ertan Üşenmez’e teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ortadayken şirket elini taşın altına koyarak Türk sporu ve sporcunun yanında yer alması benim için büyük anlamlar taşıyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye adına birçok kez Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış olimpiyat ikinciliği elde etmiş bir milli sporcu olarak, örnek bir insan ve sporcu olmanın ana hedefi olduğunun altını çizdi.
“Kırılamaz denen bir rekoru elde etmek benim için gurur verici olacak”
Profesyonel güreş sporu hayatında hedefinin 12 Avrupa Şampiyonluğu elde eden Rus Güreşçi Aleksandr Karelin’in rekorunu kırmak olduğunu vurgulayan Kayaalp, “Son iki yılımı en iyi şekilde değerlendirip yeni Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Eğer bir Avrupa Şampiyonluğu elde edersem en çok Avrupa Şampiyonluğu kazanmış Rus Güreşçi Aleksandr Karelin’in rekorunu egale etmiş olacağım. Kırılamaz denen bir rekoru elde etmek benim için gurur verici olacak” ifadelerine yer verdi.
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