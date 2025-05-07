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        Haberler Spor Diğer Milli güreşçi Eylem Engin'den altın madalya! - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Eylem Engin'den altın madalya!

        Milli güreşçi Eylem Engin, Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda altın madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:12
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        Milli güreşçi Eylem Engin'den altın madalya!
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        Milli güreşçi Eylem Engin, Antalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda birinci oldu.

        Serhad Şehri Spor Kulübü ve Edirne Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Engin, 2-4 Mayıs'taki 17 Yaş Altı Güreş Zafer Kupası'ndaki şampiyonluğunun ardından bir başarıya daha imza attı.

        Milli güreşçi, 72 kilogramda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

        Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Engin ve antrenör ekibini tebrik etti.

        Şampiyonada Edirne TOHM sporcuları Büşra Efe ve Nil Aktaş da bronz madalya kazandı.

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