Milli futbolcu Salih Özcan'dan Almanya ve Galler maçları hakkında açıklama

Salih Özcan, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım Salı günü ise Cardiff'te EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Almanya doğumlu olan Salih, Berlin'deki maçın kendisi için ayrıca önemli olduğunu belirterek, "Almanya’da yaşadığımdan dolayı benim için güzel bir duygu. Takım olarak ciddi ve önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Güzel bir test olacağını düşünüyorum. Almanya'da yaşayan Türkler için de güzel olacak, onların desteğini bekliyoruz. Fiziksel ve mental durumumuz iyi. Almanya maçının güzel bir maç olacağını, iyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile iyi bir hava yakaladıklarını aktaran Salih Özcan, "Montella Hoca ile birlikte çok fazla taktiksel analiz yaptık. Takıma iyi geldi. Özellikle Hırvatistan maçında onlara dikkat ettik, başardık. Takımda kalite var. Taktik olarak iyi olan takımlara karşı, iyi durursak puanları alırız. İnşallah son maçımızda da 3 puanı alırız ve lider olarak turnuvaya geçeriz." şeklinde konuştu.

"İSMAİL İLE BİRBİRİMİZİ İYİ TAMAMLADIK"

Salih, "İsmail Yüksek ile orta sahadaki uyumunuz iyi gözüküyor. Sen bu konuda neler söylemek istersin?" sorusuna, "İsmail ile birbirimizi iyi tamamladık. İyi oynuyoruz. Özellikle son 2 maçta beraber iyi oynadık. Orta sahayı iyi kapattık. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki iki maçta da böyle oynarız. İsmail beni çok destekliyor ve bana yardım ediyor." yanıtını verdi.