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        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Milli Erkek Taekwondo Takımı, Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Milli Erkek Taekwondo Takımı, Avrupa şampiyonu!

        Avrupa Taekwondo Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nın son gününde sporcularımız 7'si altın 17 madalya kazandı. Toplamda 10'u altın 31 madalya elde eden Türkiye, şampiyonayı takım halinde erkeklerde Avrupa şampiyonu olarak tamamlarken, kadınlarda ve genel sıralamada Avrupa 2'ncisi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 17.04.2025 - 22:41
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        Erkek Taekwondo Takımı, Avrupa şampiyonu!
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        Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın ikinci ve son gününde tatamiye çıkan sporcularımız 7 altın, 4 gümüş, 6 bronz, toplamda 17 madalya kazandı. Taekwondo poomsae branşında sporcularımız 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya elde ederken, para poomsaede branşında ise 1 altın madalya geldi.

        Türkiye, iki gün süren şampiyonayı taekwondo poomsaede 9 altın, 5 gümüş, 9 bronz, para poomsaede 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere, toplamda 10’u altın, 9’u gümüş, 12’si bronz, 31 madalya ile tamamladı.

        Bu sonuçların ardından Türkiye, erkeklerde takım olarak Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı milliler kadınlarda ve genel sıralamada ise Avrupa ikinciliğini elde etti.

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        BAHRİ TANRIKULU: ZİRVE YOLCULUĞUMUZ SÜRÜYOR

        Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, bir organizasyondan daha alınlarının akıyla ayrıldıklarını belirterek, “Göreve geldiğimizden yana ülkemize takım halinde şampiyonluklar kazandırıyoruz. Yıldızlar ve ümitler Avrupa şampiyonluğu, balkan şampiyonluğu, Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda elde edilen şampiyonluklar, Türkiye Open ve Sırbistan’da madalya yağmuru… Kısa sürede ülkemizi şampiyonluk kupalarına boğduk" dedi.

        Poomsaede elde edilen başarının önemini vurgulayan Tanrıkulu, "Zirve yolculuğumuzu Estonya’da devam ettirdik. ‘Poomsae taekwondonun kalbidir’ dedik ve gereken önemi verdik. Sporcularımız da sağ olsunlar desteğin karşılığını burada verdiler. Yeniden Avrupa’nın zirvesindeyiz. Burada ülkemizi ayrıca ilk kez para poomsae branşında temsil ettik. Mücadele eden tüm sporcularımızla gurur duyuyorum. Teknik ekibimizi, sporcularımızın antrenörlerini, kulüplerini ve onları yetiştiren ailelerini yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

        İkinci gün madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:

        -Taekwondo Poomsae-

        ALTIN MADALYA

        Aykut Taşgın (Serbest stil erkekler 18 yaş üstü bireysel)

        Ceren Behiye Okur, Reyyan Sönmez, Melek Ahu Çelik (Yıldız kız takım)

        Salih Aymaz, Ali Kaan Meşe, Mehmet Tural (Yıldız erkek takım)

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        Rüya Gökçe, Nilda Aytekin, Nursena Gültekin (Genç kız takım)

        Rabia Kim Karışık, Fatma Törehan, Safiye Yalçın (Kadınlar 31-50 yaş takım)

        Teyfik Çelik, Mehmet Örkan, Mustafa Kemal Yıldıran (Erkekler 61 yaş üstü takım)

        GÜMÜŞ MADALYA

        Emre Devrengeç, Ali Buğra Yılmaz, Bahadır Türken (Genç erkekler takım)

        Şeyda Nur Yavuz, Büşra Deniz Yılmaz, Dilan Yaprak Alan (Kadınlar 18-30 yaş takım)

        Fazlı Karışık, Murat Sarıkuş, Adil Tekin (Erkekler 31-50 yaş takım)

        Zeynel Çelik, İsmail Kökçü, Ömer Budancamanak (Erkekler 51-60 yaş takım)

        BRONZ MADALYA

        Kübra Dağlı Muran, Emirhan Muran (Serbest stil 18 yaş üstü pair)

        Ecrin Yanıt (Serbest stil kadınlar 12-17 yaş bireysel)

        Enes Akar, Ecrin Yanıt (Serbest stil 12-17 yaş pair)

        Utku Efe, Reyyan Sönmez (Yıldızlar pair)

        Furkan Bayrak, Yusuf Emre Akbıyık, Yiğit Kemal Yılmaz (Erkekler 18-30 yaş takım)

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        Şerif Kandırmış, Sevgi Can Yalçın (61 yaş üstü pair)

        -PARA POOMSAE-

        ALTIN MADALYA

        Mahmut Arda Doğan (Büyük erkekler P53)

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