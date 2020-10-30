Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli'de öğretmenlerle bir araya geldi.

AA

Bir dizi program dolayısıyla Kocaeli'ye gelen Bakan Selçuk, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde organize edilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşması" programına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte Bakan Selçuk'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve diğer ilgililer eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha sonra Dilovası ilçesindeki GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette okuldaki üretim tesisleri ve laboratuvarlarda incelemelerde bulunan Selçuk, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.