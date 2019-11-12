Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel eğitim dergisi Eğitim YA DA Eğitim'in ilk sayısı çıktı. İki ayda bir yayımlanacak derginin ilk sayısında öğretmenin, öğrenmenin, çocukluğun ve dilin dönüşümünü; alanında uzman eğitim bilimci, psikolog, psikiyatrist ve felsefe hocaları kaleme aldı. Derginin ilk sayısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un söyleşisine yer verildi.

Bakan Selçuk, söyleşisinde, "Bakanlık olarak neden böyle bir dergi çıkarma ihtiyacı duydunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz eğitimi sadece okulların, sınıfların içindeki bir faaliyet olarak görmüyoruz elbette. Eğitim; hayatın kendisi, bir hayat sahnesi. Bu hayat sahnesinin bir parçası da eğitimin kültürle olan ilişkisi. Bu ilişki hepimizin beslenmesi için bir fırsat. Öğretmenlerimizle, velilerimizle ve bütün paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde eğitimsel olarak anlatmak istediğimiz içerikler var. Toplumla belirli paylaşımlarda bulunabilmek için bir alana ihtiyacımız olduğunu düşündük. Ve bu alanın da pozitif anlamda bir alan olması önemli. Derginin böyle bir pozitif değer oluşturacağını ve bu değerle de eğitime katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; bu dergi vasıtası ile kendimizi ifade etme, toplumla farklı anlayışları ve farklı yaklaşımları paylaşabilme fırsatımız olacak. Derginin bu anlamda eğitim ve kültür dünyasına ciddi katlılar sağlayacağını düşünüyoruz."

Derginin adı konusunda çok fazla önerinin geldiğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Elbette birçok güzel isim vardı, birçok güzel teklif vardı. ‘YA DA’ ismi benim daha çok mantık ve felsefede önemsediğim bir kelime olması açısından önem taşıyor. Genellikle doğruların tek olması ya da tek yönlü bir bakış açışı, bizim çok da fazla benimsemediğimiz bir eğitim anlayışını beraberinde getiriyor. Biz sınıflarda çocuklara hep şunu söyleriz: Tamam bir fikriniz var. Peki başka ne olabilir? Fikrinizin YA’sı var mı? YA DA şu olabilir mi? Hep bir ihtimaller dünyasına davet ederiz çocukları. Aslında derginin isminde bu kelimeyi kullanarak öğretmenlerimizi de bu dünyaya davet ediyoruz. Eğitim YA DA Eğitim dediğimizde aslında çözümün başının da sonunun da eğitim olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Eğitimin bir problem alanı değil bir çözüm alanı olarak var olduğunun da işaretini ortaya koymuş oluyoruz. YA DA ifadesi eğitimin kendi içindeki dönüşümünü de içeriyor. Kendi içinde ‘YA DA’sı olan eğitim her zaman dönüşüm içinde olabilir" dedi.

Derginin ilk sayısında ayrıca Prof Dr. Doğan Cüceloğlu, Ankara Üniversitesi'nde Doç. Dr. Mustafa Sever, ünlü film yönetmeni Derviş Zaim ve daha pek çok isim yer aldı. İki ayda bir yayımlanacak dergi, her bir görüş, söyleşi ve analizin yeni ufuklar açmasını ve 'YA DA'ların çoğalmasını temenni ediyor.