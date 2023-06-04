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Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Milli Eğitim Bakanı'nı açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Milli Eğitim Bakanı'nı açıkladı!

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Bakanlar listesi açıklandı. Peki, Milli Eğitim Bakanı kim oldu? İşte yanıtı...

Giriş: 04.06.2023 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak 13. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanan Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek görevine resmen başlamış oldu. Gelişmelerin ardından yeni kabinede açıklandı. İşte, yeni Milli Eğitim Bakanı…

  • MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLDU?

    Milli Eğitim Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesine göre yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den sonra Yusuf Tekin oldu.

  • YUSUF TEKİN KİMDİR?

    Prof. Dr. Yusuf Tekin 1970 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1994'te bitiren Tekin, mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başladı.
    Siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisans ve 2002'de doktorasını tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Söz konusu fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl Siyaset ve Sosyal Bilimler (Siyasal Hayat ve Kurumlar) alanında doçent oldu.
    2009 yılına kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde çalıştıktan sonra, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne atandı.
    Öğretim üyeliği süresince bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulundu.
    2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, bu görevinde de üniversitelerle üniversite gençliği ve gençliğin sorunları konularında ortak projeler hayata geçirdi.
    2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Müsteşarlığı süresinde de YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. 2015-2018 yılları arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı görevini de yürüttü.
    Yeni hükümet sistemi ile birlikte müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne profesör olarak atandı.
    Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğü görevine başladı.
    Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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