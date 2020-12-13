Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda 9 Aralık'ta başlayan şampiyonada milliler ilk madalyasını, dün büyükler kategorisinde yapılan takım finallerinde aldı.
Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'den oluşan milli takım, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.
Milli cimnastikçiler, Abdelrahman Elgamal'in sakatlık nedeniyle bir süre yarış dışı kalmasına rağmen 244793 puan toplayarak Ukrayna'nın ardından ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.
GENÇLERDEN 4 MADALYA
Gençler kategorisinde bugün yapılan alet finallerinde de Mert Efe Kılıçer, barfiks aletindeki 12933 puanla gümüş, paralel bar aletinde de 13266 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Bora Tarhan da halka aletinde 13000 puan toplayarak bronz madalya kazandı. Genç sporcu, 14016 puan topladığı atlama masasındaki performansıyla da ikinci bronz madalyasını aldı.
DÜNYA ŞAMPİYONU İBRAHİM ÇOLAK YİNE ALTIN MADALYA KAZANDI
Bu kategorinin ardından düzenlenen büyükler kategorisindeki alet finallerinde de milli sporculardan Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel aletinde, İbrahim Çolak halka ve paralel aletinde, Ahmet Önder de yer, atlama masası ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.
Takım finalinde sakatlık yaşayan Abdelrahman Elgamal ise sadece halka ve barfiks aletinde performans sergileyebildi.
Almanya'da 2019'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, iyi performansını Mersin'deki şampiyonada da sürdürdü.
Milli sporcu İbrahim, halka aletindeki performansıyla jüriden 15000 puan alarak altın madalyayı boynuna taktı ve büyük sevinç yaşadı.
Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde 15100 puanla altın madalya, kulplu beygir aletinde de 14433 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Artistik Cimnastik Milli Takımı, şampiyonayı, 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla tamamladı.
Kentte, 17-20 Aralık'ta Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası yapılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!