Milli \u00e7eki\u00e7\u00e7i Tu\u011f\u00e7e \u015eahuto\u011flu, 2020 Tokyo Olimpiyatlar\u0131 na kota kazand\u0131. T\u00fcrkiye Atletizm Federasyonundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Tu\u011f\u00e7e, \u0130zmir de d\u00fczenlenen olimpik deneme yar\u0131\u015fmas\u0131nda, \u00e7eki\u00e7 atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatlar\u0131 na kat\u0131lma hakk\u0131 elde etti. T\u00fcrkiye Atletizm Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Fatih \u00c7intimar, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Tu\u011f\u00e7e ile atletizm bran\u015f\u0131nda 17 sporcunun Tokyo vizesi ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, Di\u011fer sporcular\u0131m\u0131z i\u00e7in d\u00fcnya s\u0131ralamas\u0131 sistemindeki kesin sonu\u00e7lar\u0131 bekliyoruz. 4x100 ve 4x400 de beklentimiz var, di\u011fer kategorilerde beklentilerimiz var. Atletizmde 40 kota alma hedefimiz devam ediyor, 40 kotay\u0131 da alaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum. 5 Temmuz da kesin sonu\u00e7lar a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f olacak. ifadelerini kulland\u0131. Ba\u015fkan \u00c7intimar, milli \u00e7eki\u00e7\u00e7i Tu\u011f\u00e7e nin kota almas\u0131ndan duydu\u011fu memnuniyeti dile getirerek, Tu\u011f\u00e7e yi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlarda da ba\u015far\u0131l\u0131 sonu\u00e7lar elde etmesini diliyorum. diye konu\u015ftu. BAKAN KASAPO\u011eLU NDAN TEBR\u0130K Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Dr. Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu, olimpiyat kotas\u0131 alan milli atlet Tu\u011f\u00e7e \u015eahuto\u011flu\u00b4nu tebrik etti. Bakan Kasapo\u011flu\u00b4nun tebrik mesaj\u0131 \u015f\u00f6yle: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar\u0131\u00b4na kat\u0131l\u0131m s\u00fcrecinde milli atletlerimizden g\u00fczel haberler gelmeye devam ediyor. \u0130zmir\u00b4de d\u00fczenlenen Olimpik deneme yar\u0131\u015fmas\u0131nda, \u00e7eki\u00e7 atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile Tokyo 2020 vizesi alan Milli sporcumuz Tu\u011f\u00e7e \u015eahuto\u011flu\u00b4nu kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar\u0131\u00b4na kat\u0131l\u0131m s\u00fcrecinde olan b\u00fct\u00fcn sporcu karde\u015flerime ba\u015far\u0131lar diliyorum.