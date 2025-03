Milli basketbolcular ve Nedim Yücel, EuroBasket 2025 için umutlu

A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ile milli oyuncular Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi ve Ercan Osmani, 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Nedim Yücel ile oyuncular, şampiyonada A Grubu'ndaki rakipleri Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya'yı değerlendirdi.

OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, grubun güçlü rakiplerden oluştuğunu vurgulayarak, "Grubumuzda güçlü rakipler var. Sırbistan bir dünya ekolü. Çekya ile her zaman başa baş mücadeleler verdik ama hep kazanmayı bildik. Estonya’yı biraz daha izlemek lazım. Letonya ise çok hızlı basketbol oynayarak rakiplerine üstünlük sağlayan bir takım. Biz de tempolu basketbol oynamayı seven bir takımız ve her türlü rakibe karşı oynayabiliriz. Çok güzel bir yaz bizi bekliyor." dedi.