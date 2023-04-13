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Milleyha Kuş Cenneti'nin 100 metre uzağında... Moloz dağı!

Hatay’da, depremde yıkılan binaların molozları, Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki boş alana dökülüyor. İş makinelerinin de hummalı bir çalışma yürüttüğü alanda molozlar dağ gibi yıkılırken Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "İçerisinde asbest, kadmiyum gibi ağır metaller içeren molozların buraya dökülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum" dedi

Giriş: 13.04.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay’da Moloz dağı! Milleyha Kuş Cenneti'nin 100 metre uzağında... - Son dakika haberler
Milleyha Kuş Cenneti'nin 100 metre uzağında... Moloz dağı!
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubat’ta iki deprem daha olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

280'DEN FAZLA KUŞU BARINDIRAN CENNET

DHA'da yer alan habere göre enkaz sahasında yapılan hafriyat çalışmasının ardından toplanan malzemeler, kayıt altına alınan 280'den fazla kuş türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti'ne 100 metre uzaklıktaki boş alana taşınıyor.

MOLOZLAR DAĞ GİBİ YIĞILDI

Kamyonların birinin gelip diğerinin gittiği alana dökülen molozlar iş makineleriyle istifneliyor. Her yıl Afrika ve Asya’dan göç eden kuşların dinlenme alanı olan kuş cennetine yakın noktaya dökülen molozlar dağ gibi yığıldı.

"BİNLERCE KUŞ BURADA KONAKLIYOR"

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, her yıl binlerce kuşun bölgede konakladığını belirterek, "Afrika ve Asya’dan gelen kuşlar burada mola verip, beslendikten sonra kuzeye doğru yollarına devam ediyorlar. Depremin hemen ardından toplanan molozlar buraya taşınmaya başlandı.

"İÇİNDE ASBEST VE KADMİYUM VAR"

Koca bir yığın haline geldi ve yükselmeye de devam ediyor. İçerisinde asbest, kadmiyum gibi ağır metaller içeren molozların buraya dökülmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum.

"KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Toz haline gelen bu maddeler, rüzgar nedeniyle savruluyor ve kanser riskini artırıyor. Bu durumdan akciğer solunumu yapan deniz canlıları ve kuşlar da etkileniyor diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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