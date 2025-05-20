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        Haberler Bilgi Yaşam Milletvekili Olma Şartları Nelerdir? Milletvekili Olmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

        Milletvekili Olma Şartları Nelerdir? Milletvekili Olmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

        Milletvekili, oy veren kişileri siyasal bir kimlikle temsil edenlere verilen isimdir. Halk oyu ile seçilen milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı bulunur. Milletvekili olmak isteyen adaylar, milletvekili olma şartları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Milletvekili seçilme yeterliliği konusunda özellikle milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir ve memurlar milletvekili olabilir mi gibi çeşitli sorular gündeme gelir. Merak edenler ve bilgi edinmek isteyenler için milletvekili nasıl olunur sorusunu tüm detaylarıyla yanıtladık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:30
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        Milletvekili Olma Şartları Nelerdir?
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        Milletvekili Kimdir ve Milletvekili Görevleri Nelerdir?

        Devlet organları yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçe ayrılır. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsendiği için bu üç organ birbirinden ayrı biçimde organize edilmiştir. Milletvekilleri ise bu üç unsur içinde yasama organını temsil eden kişilerdir. Milletvekili, halk oylarıyla seçilerek, halkı yasama organında temsil eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygun olarak faaliyetlerini sürdürürler. Genel anlamda milletvekilleri, yasama işlevlerini yerine getirir, halkın isteklerini dile getirir ve hükümeti denetler. Ancak milletvekili görev ve sorumluluklarını daha detaylı olarak şu şekilde sıralanabilir;

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        • - Kanun teklifi sunmak
        • - Yasa tasarılarını teklif etmek, görüşmek, değerlendirmek, onaylamak ya da reddetmek
        • - Meclis genel kuruluna düzenli olarak katılmak
        • - Soru önergesi sunmak
        • - Hükümetin görevlerini yerine getirme biçimlerini denetlemek
        • - İhtisas komisyonlarına katılmak
        • - Halkın yani seçmenlerin isteklerini meclise bildirmek

        Görevlerini bu şekilde sıralayabileceğimiz milletvekilleri ile ilgili pek çok detay merak konusu… Milletvekili nasıl olunur diye soranlardansanız eğer öncelikle milletvekili olma şartlarını bilmeniz gerekir.

        Milletvekili Olma Şartları

        Milletvekili olma şartları ile ilgili sıklıkla aratılan ilk soru milletvekili olmak için kaç yaşında olmak gerekir sorusu oluyor. Türkiye’de siyasete ilgi duyan birçok kişi milletvekili olabilmek için bilgi edinmek istiyor. Milletvekili seçilme yeterliliği ile ilgili şartları karşılayıp karşılayamadığını merak eden adaylar özellikle yaş yeterliliği detaylarını dile getiriyorlar. Milletvekili seçilme yeterliliği konusunda yaş sınırı gözünüzü korkutmasın… Ülkenin yönetimiyle ilgili söz sahibi olmak isteyen kişilerin milletvekili olabilmesi için 18 yaşını doldurmaları yeterli. Bu sınır 2017 tarihinden önce 25 iken gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile 18’e düşürülmüştür. Milletvekili seçilme yeterliliğiyle ilgili şartlar, 1982 Anayasası’nın 76. maddesinde belirtilmiştir. Milletvekili olma şartları şu şekilde sıralanabilir;

        • - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        • - 18 yaşını doldurmuş olmak
        • - En az ilkokul mezunu olmak
        • - Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
        • - Kamu haklarından mahrum olmamak
        • - Kanunen kısıtlı olmamak
        • - Erkekler için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş ya da muaf olmak

        Milletvekili olma şartlarını karşılayanlar, milletvekili olabilmek için gerekli adımları takip edebilirler. Ancak milletvekili adaylarının aklını kurcalayan sorulardan biri de memurlar milletvekili adayı olabilir mi konusuyla ilgili. Bu sorunun cevabı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre belirlenmiştir. Evet, devlet memurları milletvekili adayı olabilir ancak bazı şartları yerine getirmek kaydıyla… Milletvekili olmak isteyen bazı kamu görevlilerinin istifa etmeleri gerekir. Adaylar milletvekilliğine seçilmedikleri takdirde, devlet memurları eski kamu görevlerine dönebilirler.

        Milletvekili Nasıl Olunur?

        Milletvekili olma şartlarını karşılayanlar, aday olmak için milletvekili nasıl olunur sorusuna yanıt arıyorlar. Milletvekili olabilmek için şu adımların takip edilmesi gerekiyor…

        • - Öncelik adaylık başvurusu yapmak. Aday olmak için siyasi bir partiye üye olunabileceği gibi bağımsız aday olmak isteyenler de YSK’ya direkt başvuruda bulunabilirler.
        • - YSK adayları değerlendirdikten sonra uygun olan resmi adayların listesini ilan eder.
        • - Listeye giren adaylar, seçim sürecinde projelerini halka tanıtabilecek organizasyonlar yapar.
        • - Yeterli oyu alan adaylar, milletvekili olarak seçilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmeye hak kazanırlar.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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