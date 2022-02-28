"SAVAŞI VE AİLEMİN YAŞADIĞI TRAVMAYI HATIRLIYORUM"

Milla Jovovich, bir zamanlar eski Yugoslavya'nın bir parçası olan Sırbistan'dan gelen doktor babasının yaşadıklarından bahsederek, "Babamın anavatanı olan eski Yugoslavya'daki savaşı ve ailemin yaşadığı travmayı, anlattıkları hikayeleri hatırlıyorum. Savaş... Hep savaş... Barış getiremeyen liderler... Ve her zaman, insanlar bunun bedelini kan ve gözyaşıyla ödüyor." dedi.