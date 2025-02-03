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        Haberler Gündem Çevre Milimetrik tehlike: 15 günde kurutuyorlar! | Son dakika haberleri

        Antalya ormanlarında milimetrelik tehlike: Ağacı 15 günde kurutuyorlar

        Antalya'da yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle ormanlarda hızla üreyip yayılan zararlı böcekler, ağaçları kurutmaya başladı. Boyları 3-4 milimetre olan böcekler, tepe noktasından girdikleri ağacı 15 gün içinde tamamen kurutuyor. Kuruyan 5 bin ağacın 20 bine ulaşmasından endişe ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:05
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        Milimetrik tehlike: 15 günde kurutuyorlar!
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        Antalya'da yağış azlığı ve sıcaklık nedeniyle ormanlarda hızla üreyip yayılan zararlı böcekler, ağaçları kurutmaya başladı. Kuruyan 5 bin ağacın 20 bine ulaşmasından endişe ediliyor.

        Küresel iklim değişikliği ve kuraklık mevsimler arası sıcaklık farkını en aza indirdiği gibi yağış miktarı da büyük ölçüde düştü. Yağışın azalmasıyla azalan su seviyesi büyük sorun oluştururken, yeni sorunları da beraberinde getiriyor.

        1 milyon 177 bin 241 hektar orman alanı olan Antalya'da sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle bugünlerde kızılçamlarda kuruma hızla yayılıyor.

        Boyları 3-4 milimetre olan Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus), büyük orman bahçıvanı (tomicus piniperda) ve ince dal kabuk böceği başta olmak üzere zararlı böcek türleri ağaçların tepe noktalarından girerek kabuk boyunca ilerleyip köklerine kadar ulaşıyor.

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        Böcekler susuz kaldıkları için dirençleri düşen ağaçları 15 günde tamamen kurutuyor.

        Özellikle Antalya'nın batısındaki ormanlarda yoğun görülen kuruma için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan uzmanlar yerinde inceleme yapıp, rapor hazırladı.

        Mücadele için ormanlarda çeşitli tuzaklar kurularak zararlı böcekler tuzağa çekilmeye çalışılıyor. Tuzaklara rağmen yayılımı süren böcekler bugüne kadar tespit edilebilen 5 bin ağacı kuruttu. Sayının 20 binin üzerine çıkmasından endişe ediliyor.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ağaçların kurumasıyla ilgili tek bir neden olmadığını söyledi. Böceklerin yoğun ürediğinin tespit edildiğini, küresel ısınmaya bağlı yağışların yeteri kadar olmaması nedeniyle ağaçların direncinin düştüğünü ifade eden Kaymakam Solmaz, "Zararlı böcekler bu koşullarda daha fazla ürüyor. Mücadelesi zorlaştı. Kemer'de 200 tuzak kuruldu ama sadece buraya has bir sorun değil. Antalya bölgemiz genelinde bu sorun tespit edildi" dedi.

        Bazı ağaçların kurtarılamayacak duruma gelmesi nedeniyle kesmek zorunda kaldıklarını da belirten Kaymakam Solmaz, "Sağlam ağaçların kurtarılması için hasta ağaçların kontrollü şekilde tasfiye edilmesi gerekiyor. Bölgenin doğasının korunması için hızla hareket ediyoruz. Bu işin daha fazla yayılmaması için ciddi çalışıyoruz. Yangında belli bir mesafede mücadele yapılabiliyor ama bu türden canlılara karşı genel kapsamlı çalışma yapılması lazım. Çalışma yapılan alanlarda hemen yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız da planlandı" diye konuştu.

        Kemer'de ormanlara bakıldığında gözle görülür şekilde kuruyan ağaçlar fark ediliyor. Kuruduğu için sararan ağaçların sayısının da hızla arttığı dikkati çekiyor.

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        #çevre haberleri
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        #zararlı böcekler
        #ağaç
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