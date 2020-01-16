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Miley Cyrus, bir süredir aşk yaşadığı Cody Simpson ile ayrılmadıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşım ile gözler önüne serdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, sevgilisi ile pilates yaptığı anı takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları iddia edilen çift, birlikte spor yaptı. Pilates seansı sonrasında reformerın üzerine yatan Cyrus, fit görünümüyle dikkat çekti.

"HALA KADINLARA İLGİ DUYUYORUM"

10 yıldır birlikte olan Liam Hemsworth ile Miley Cyrus, 23 Aralık 2018’de Cyrus’un Nashville’deki evinde, aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti.

2009 yılında birlikte rol aldıkları The Last Song filmi setinde tanışıp ilişki yaşamaya başlayan çift, ağustos ayında ayrılmıştı. İkili, 2013’te ayrılmış, 2016’da yeniden bir araya gelmişti.

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ve Hemsworth ile evli olsa da "Hala kadınlara ilgi duyuyorum" şeklinde konuşan Miley Cyrus, ayrılık haberiyle birlikte Kaitlynn Carter ile aşk yaşamaya başlamıştı. Cyrus, ardından Avustralyalı pop şarkıcısı Cody Simpson ile yeni bir aşka yelken açtı.