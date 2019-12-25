Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan ve Hemsworth ile evli olsa da “Hala kadınlara ilgi duyuyorum” şeklinde konuşan Miley Cyrus, ayrılık haberiyle birlikte Kaitlynn Carter ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ardından Avustralyalı pop şarkıcısı Cody Simpson ile ilişki yaşamıştı.