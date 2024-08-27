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        Haberler Gündem Güncel "Milas'ta yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarına yalanlama | Son dakika haberleri

        "Milas'ta yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarına yalanlama

        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "Yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır. Yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:03
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        Milas'ta yanan ormanlık alana otel mi yapılacak?
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bazı sosyal medya hesapları ve medya organlarında "Yanan orman alanlarına otel yapılıyor" şeklinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        OGM'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        Muğla Milas Güvercinlik Koyu'nun 1987'de turizm merkezi olarak ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, bu bölgedeki 42 hektarlık ormanlık alanın 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiği bilgisi verildi.

        Açıklamada, 2021'de söz konusu alanın, 2007 ve 2021'deki orman yangınlarında zarar gören kısımlarının iptal edildiği ve tahsisin 27 hektarlık alanda devam ettiği belirtildi.

        Tahsis edilen bu alanlara, "La Blanche", "Titanic" ve "Lujo" otellerinin inşa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2007'de Güvercinlik'te çıkan orman yangınında 223 hektar alan zarar görmüştür. Lujo Otel için tahsis edilen 8,4 hektarlık alanın içindeki 2,9 hektarlık kısmı yangından etkilenmiştir. Titanic ve La Blanche otellerin bulunduğu alanlar ise yangından etkilenmemiştir. Kronolojiden de görüldüğü üzere, alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır. Yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır. Anayasa'nın 169. maddesindeki 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir' hükmü gereğince yanan orman alanları tekrar ağaçlandırılmaktadır. Yanan alanlarda yapılan çalışmalar kamuoyu ile de paylaşılmaktadır."

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        #muğla milas
        #orman yangını
        #otel
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