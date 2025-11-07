Milan Skriniar: Hakem ilk önce Duran'ın çektiğini söyledi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar, hakeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

REKLAM advertisement1

Maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Slovak stoper, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Adam markajı yapan bir rakip, ilk yarı topa sahip olamadık. İkinci yarı daha iyiydik, şanslar da yarattık ama gole çeviremedik." dedi.

REKLAM

Gol yememenin önemli olduğunu vurgulayan Skriniar, "Kazanmayı denedik, istedik ama başaramadık. Netice olarak gol de yemedik ve bundan da mutluyum. Mücadele olarak diğer maçların bir tık altında kaldık. Önceki maçlara göre biraz daha iyisini ortaya koyabilirdik." ifadesini kullandı.

"HAKEM, İLK ÖNCE DURAN'IN ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

#resim#1310204#

Maçın son bölümünde Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası hakemle girdiği diyaloğu da açıklayan tecrübeli futbolcu, "Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi." dedi.