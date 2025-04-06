Milan Skriniar'dan Talisca'ya övgü!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, galibiyeti değerlendirdi.

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"ANDERSON TALİSCA'YI TEBRİK ETTİM"

Mücadeleyi değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu "Allan Saint-Maximin röportaj yaparken, Talisca ile konuşuyordum ve çok güzel bir maç çıkardığını söyledim. Ve onu kutladım. Maça iyi başladık, kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek için onları zorladık ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarı Fenerbahçe olduğumuzu ve evimizde oynadığımızı onlara gösterdik. Sonuç 4-1 oldu." dedi.