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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı transfer etti - Futbol Haberleri

        Milan, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı transfer etti

        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İspanyol oyuncu Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:41 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:41
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        Milan, Morata'yı açıkladı
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        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya temsilcisi Atletico Madrid'den transfer edilen 31 yaşındaki santrforla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını belirtildi.

        Profesyonel kariyerine Real Madrid'de başlayan Alvaro Morata, sırasıyla Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'de forma giydi.

        Morata, ulusal ve uluslararası birçok başarı kazandığı kulüp kariyerinde tüm kulvarlarda çıktığı 506 maçta 172 gol kaydetti.

        2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya'nın kaptanlığını üstlenen Alvaro Morata, milli takım formasıyla da oynadığı 80 müsabakada 36 kez fileleri havalandırdı.

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