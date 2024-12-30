Milan'da Paulo Fonseca dönemi sona erdi!
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktör Paulo Fonseca ile yollarını ayırdığını açıkladı.
İtalyan devi Milan'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Paulo Fonseca'ya çıktı.
Milano ekibi, Portekizli teknik adamla yollarını ayırdığını açıkladı.
Milan'ın yeni teknik direktörünün bir başka Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao olması bekleniyor.
Milan, Serie A'da 17 maç sonunda topladığı 27 puanla lider Atalanta'nın 14 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor.
İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.