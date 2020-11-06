Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier ise maçın ardından şöyle konuştu:

"Yusuf Yazıcı ve Sanches kulübün geçen yıl ne kadar doğru yatırmlar yaptığının bir göstergesi. Grupta lideriz ama bu rahatlayacağımız anlamına gelmiyor. Fransa futbolunun kurtarıcısı olmaya gerek yok, biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."