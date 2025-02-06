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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Milan: 3 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 3 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan ile Roma karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 00:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:57
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        Milan yarı finale yükseldi!
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        İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Milan ile Roma kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Milan'a galibiyeti getiren golleri 16. ve 42. dakikalarda Tammy Abraham, 71'de ise Joao Felix kaydetti. Roma'nın tek golü ise 54'te Artem Dovbyk'ten geldi.

        Ayrıca konuk takımın 75. dakikada Lorenzo Pellegrini'yle attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Mücadeleye milli oyuncumuz Zeki Çelik ilk 11'de başladı ve 45 dakika görev aldı.

        Bu sonucun ardından Milan yarı finale yükseldi. Roma ise turnuvaya veda etti.

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