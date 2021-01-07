Juventus, Serie A'da 16. hafta mücadelesinde Milan'ı deplasmanda 3-1 yenerek rakibinin yenilmezlik serisine son verdi. Milan, Serie A'da 27 maçtır yenilgi yüzü görmüyordu. Bu sezon oynadıkları 15 maçta da 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etmişlerdi.

Juventus'un gollerini; Chiesa (2) ve McKennie kaydetti. Ev sahibi Milan'ın tek golü ise Calabria'dan geldi.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 30'a yükseltirken, Milan 37 puanda kaldı.

Milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giyerken, Merih Demiral 87. dakikada oyuna dahil oldu.