Mikel Merino: Şansım yanımdaydı

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ikinci maçında Türkiye'yi 6-0 yenen İspanya Milli Takımı'nın oyuncularından Mikel Merino, galibiyeti değerlendirdi.

HAT TRICK AÇIKLAMASI

Merino, maç sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Her şeyden çok mutluyum; kazandığımız için, bu iki maçta altı puan aldığımız için ve üç gol attığım için… Bu, kariyerimin ilk hat-trick'i ve bunu güçlü bir rakibe karşı, çok zor bir deplasmanda başarmak benim için özel bir an oldu. Harika bir maç çıkardık."