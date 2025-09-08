Mikel Merino: Şansım yanımdaydı
İspanya Milli Takımı'nın oyuncularından Mikel Merino, 6-0'lık skorla kazandıkları Türkiye maçında attığı üç gole ilişkin, "Şansım yanımdaydı ve toplar ağlara gitti" dedi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ikinci maçında Türkiye'yi 6-0 yenen İspanya Milli Takımı'nın oyuncularından Mikel Merino, galibiyeti değerlendirdi.
HAT TRICK AÇIKLAMASI
Merino, maç sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Her şeyden çok mutluyum; kazandığımız için, bu iki maçta altı puan aldığımız için ve üç gol attığım için… Bu, kariyerimin ilk hat-trick'i ve bunu güçlü bir rakibe karşı, çok zor bir deplasmanda başarmak benim için özel bir an oldu. Harika bir maç çıkardık."
"ŞANSIM DA YANIMDAYDI"
Gol yollarında ilerleme kaydettiğini vurgulayan orta saha oyuncusu, hücum bölgelerinde daha rahat hissettiğini belirtti:
"Gol atma yönümü geliştirmeye çalışıyordum, ileriye bir adım attım. Geçen yıl forvet oynamam alışkanlık kazandırdı ve bugün bunun faydasını gördüm. Şansım da yanımdaydı ve toplar ağlara gitti."
"SOYUNMA ODASINDA ŞAKA YAPTILAR"
Soyunma odasında yaşanan eğlenceli anları da paylaşan Merino, arkadaşlarının kendisine takıldığını söyledi:
"İçeride topu imzalıyorlar, çok şaka yapıyorlar çünkü benim için hat-trick yapmak alışıldık bir şey değil. Bugün üç gol attım, gerçekten pürüzsüz bir mutluluk yaşıyorum."