Drake, 355 bin dolar kaybetti
Dünyanın merakla beklediği mücadelede dünya eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Jake Paul kazandı. Tyson'a bahis oynayan ünlü Rapçi Drake, 355 bin dolar (12 milyon TL) kaybetti
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Profesyonel ağır sıklet boks mücadelesinde merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması gerçekleşti.
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Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78 - 74 yendi.
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Mike Tyson için pek çok kişi binlerce dolarlık bahis oynadı. O isimlerden birisi de dünyaca ünlü Rapçi Drake oldu.
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Drake, Mike Tyson’ın tarihi karşılaşmada galip geleceğini düşünerek efsanevi isme 355 bin dolar bahis oynadı. Ancak kaybettiği bahislerle tanınan Drake, geleneği bozmadı ve bir kez daha kaybetti.
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Drake, 2022 Dünya Kupası finali için Arjantin'e bahis oynadı. Ancak Lionel Messi ve arkadaşları, 90 dakika içinde galip gelemeyince maç uzatmalara gitti ve Arjantin penaltılarda kazandı. Böylece Drake'in de 1 milyon dolarlık kuponu yatmıştı. Eğer Arjantin, Fransa'yı 90 dakika içinde yenmeyi başarsaydı Drake, yaklaşık 2,75 milyon dolar kazanacaktı.
Drake, aynı yıl bir sosyal medya platformunda oluşturulan bir oyuna katılmış ve 27 milyon dolar kaybetmişti.