Mika Can Raun: Öldüresiye dövüldüm
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, sevgilisiyle birlikte şiddete uğradığını iddia etti. Yayımladığı bir videoda gözünün morardığı görülen Raun, "Öldüresiye dövüldüm... Ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken. Ve benim erkek arkadaşım tek başına bu insanların karşısında durmaya çalıştı. O kadar korkunçtu ki... Resmen dakikalarca saldırıya uğradık" açıklamasında bulundu
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Mika Can Raun, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ve onun ailesiyle birlikte tatil yapmak için gittikleri Kalkan'da darbedildiğini ileri sürdü.
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"DEFALARCA VURDULAR"
Konuyla ilgili yayımladığı videoda gözünün altı ve burnunun morardığı görülen Mika Can Raun; "Resmen öldüresiye dövüldüm, ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken" dedi. Raun, erkek arkadaşının da öldüresiye dövüldüğünü ifade etti.
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"DAKİKALARCA SALDIRIYA UĞRADIK"
Mika Can Raun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Resmen ben ve erkek arkadaşıma saldırdılar... Resmen öldüresiye dövüldüm... Ona defalarca vurdular üstelik yanımızda annesi ve kız kardeşi varken. Ve benim erkek arkadaşım tek başına bu insanların karşısında durmaya çalıştı. O kadar korkunçtu ki... Resmen dakikalarca saldırıya uğradık. Hastaneye götürülüyorum."
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Daha sonra yayımladığı videolarda olay anını anlatan Mika Can Raun, saldırı anlarını ve nedenini açıkladı. Raun açıklamasında, saldırının başlangıç nedeninin fotoğraf konuş olduğunu ve sevgilisinin annesi, kız kardeşi ile beraber markete giderken bir kişinin fotoğraf çektiğini ve sildirmek istedikleri için o kişinin yanına gittiklerini ifade etti.
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"KORKUNÇTU"
Mika Can Raun, sevgilisinin 18 yaşından küçük kız kardeşinin fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduklarını ifade etmeleri üzerine fotoğraf çeken kişinin fotoğraf çekmediğini iddia etmesi ve silmemesi üzerine kavganın çıktığını iddia etti. Raun, "Bir anda 7- 8 kişi beni yerde… Korkunçtu" dedi.
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