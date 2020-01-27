Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Ağrıların en yıkıcı ve en sarsıcı olanlarından migren konusunda son bir yılda meydana gelen yeni gelişmeler umut verici. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu, çok sayıda migren hastasını ilgilendiren yeni uygulamaları HT Stüdyo Sağlık’ta Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertaş’ la konuştu.

Dünyada uygulanmasına yeni başlanan bu tedaviler migreni korkulan ve tedavisi olmayan bir hastalık olmaktan çıkaracak mı? Yakın gelecekte migren basit bir baş ağrısı gibi kolay tedavi edilebilecek mi? İntiharı düşündüren ve migrenin kardeşi olarak görülen küme baş ağrısı tedavisi olan bir hastalık mı? İşte aşağıda yer alan videoda bulacağınız önemli ve bilimsel noktalardan bazıları:

*Ayda bir yapılan enjeksiyonlarla migrenin yan etkisiz ve kolay tedavisi mümkün mü?

*Son dönemde migren ağrılarını engelleyici antikor uygulamaları nasıl yapılıyor?

*Yeni tedavilerin artıları ve eksileri neler?

*3 migren hastasından 2’sinin mutlak tedavi görmesi gerekirken hastaların sadece yüzde 5’inin tedavi almasının nedeni ne?

*Sık ağrı kesici kullanımının migreni canlandırdığı doğru mu?

*Migrenin sadece stres ağrısı çeken yüzde 5 oranındaki hastadan 3 kat daha sık rastlanan bir hastalık olduğu biliniyor mu?

*Migrenin kardeşi olan ve intihar düşüncesinin çok yaygın olduğu küme baş ağrısı yaşayan 10 kişiden sadece birinin tanı aldığı doğru mu?

*Küme baş ağrısı sorunu yaşayan 50 hastadan biri neden kendini öldürüyor?